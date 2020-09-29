Визит-центр нацпарка «Куршская коса» переходит на осенне-зимний график работы

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

С начала октября Визит-центр «Музейный комплекс» на Куршской косе переходит на осенне-зимний график работы. Как сообщает пресс-служба парка, теперь у музейного комплекса будет два выходных дня: в понедельник и вторник.

«С сентября по апрель посетить наши музеи, получить справочную информацию и приобрести сувенирную продукцию можно будет со среды по воскресенье с 9:00 до 16:30. Исключение составят периоды школьных каникул: 26-27 октября и 2-3 ноября 2020 года, 22-23 марта 2021 года Визит-центр будет открыт для посещения в обычном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.