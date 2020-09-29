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На набережной Нижнего озера в Калининграде появится велополоса

Сейчас прорабатывается наиболее компромиссный вариант её размещения
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Власти Калининграда решили обозначить велополосу на набережной Нижнего озера. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«Сейчас просчитываем сколько это стоит и наиболее компромиссный вариант её размещения - ближе к пруду, или наоборот. В первую очередь она поможет дисциплинировать горожан и многочисленных туристов», - сообщили в администрации Калининграда.

Чиновники считают, что конфликтных ситуаций выделенка всё равно полностью не убережёт, но свести к минимуму споры между велосипедистами и пешеходами обязательно поможет