На набережной Нижнего озера в Калининграде появится велополоса

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Власти Калининграда решили обозначить велополосу на набережной Нижнего озера. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«Сейчас просчитываем сколько это стоит и наиболее компромиссный вариант её размещения - ближе к пруду, или наоборот. В первую очередь она поможет дисциплинировать горожан и многочисленных туристов», - сообщили в администрации Калининграда.

Чиновники считают, что конфликтных ситуаций выделенка всё равно полностью не убережёт, но свести к минимуму споры между велосипедистами и пешеходами обязательно поможет