СМИ: Американские бомбардировщики отработали «удары» по Калининграду

Причиной полетов бомбардировщиков ВВС США около Калинининградской области стала имитация ударов по российскому анклаву. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Forbes.

Ранее Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что на сопровождение двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся к границам страны над Балтийским морем, подняли истребитель Су-27.

Как пишет американское издание, самолеты взлетели с базы британских ВВС в Фэрлонде 23 сентября и, добравшись до российского анклава, облетели его вокруг, в том числе и над так называемым Сувалкским коридором, разделяющим Калининградскую область и Белоруссию. Однако они не нарушали воздушное пространство России.