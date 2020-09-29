Приставы задержали двоих калининградцев, задолжавших 2 млн рублей по алиментам

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В Калининградской области прошло межгосударственное оперативно-профилактическом мероприятие «Розыск», в котором приняли участие сотрудники МВД, ФСИН и судебные приставы.

В результате операции было задержано девять граждан, находящихся в федеральном розыске. Двое из задержанных — злостные неплательщики алиментов, осужденные по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Так, 46-летняя женщина с начала 2019 года не выплачивала алименты на несовершеннолетнего ребенка, накопив долг более 1 млн рублей. В мае 2020 года суд приговорил нерадивую мать к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Однако злоумышленница намеренно скрывалась и не собиралась отбывать наказание.

Второй задержанный злостный неплательщик – 42-летний мужчина, задолжавший ребенку 900 тысяч рублей. Калининградец также был привлечен к уголовной ответственности, но в связи со злостным уклонением от отбывания наказания исправительные работы суд заменил на лишение свободы сроком на два месяца в колонии-поселении.