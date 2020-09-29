В Калининграде автодилера будут судить за кражу 22 автомобилей

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела о хищении двух десятков автомобилей с территории компании-автодилера. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

В ближайшее время на скамье подсудимых окажется 32-летний внештатный продавец-консультант фирмы, который, как установили следователи Следственной части УМВД причастен к краже.

По версии следствия, в августе и сентябре 2016 года злоумышленник продавал оставленные ему на реализацию автомобили среднего ценового класса, а вырученные за них деньги похищал.

«Если владельцы машин обращались в фирму с вопросом, удалось ли продать транспортные средства, фигурант вводил их в заблуждение, и предоставлял недостоверную информацию о том, что машины до сих пор стоят на продаже. Однако, когда потерпевшие пришли проверить свое имущество, они обнаружили отсутствие автомобилей на стоянке и обратились в полицию с заявлениями. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов 290 тысяч рублей», - уточнила подробности расследования Светлана Поставничая.

Всего он, таким образом, похитил 22 автомобиля.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку, изъяли документацию, разыскали покупателей автомобилей и местонахождение транспортных средств. На автодилера завели многоэпизодное уголовное дело, которое в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.