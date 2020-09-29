Двое калининградцев незаконно продали 15 тыс пачек сигарет без акцизных марок

На двоих жителей Калининградской области завели уголовное дело за реализацию крупной партии сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сообщается, что двое злоумышленников реализовали 15 тысяч пачек сигарет без акцизных марок на 1,1 млн рублей. Им грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности, отметили в пресс-службе ФСБ.