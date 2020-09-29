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Двое калининградцев незаконно продали 15 тыс пачек сигарет без акцизных марок

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На двоих жителей Калининградской области завели уголовное дело за реализацию крупной партии сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сообщается, что двое злоумышленников реализовали 15 тысяч пачек сигарет без акцизных марок на 1,1 млн рублей. Им грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности, отметили в пресс-службе ФСБ.