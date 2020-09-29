Калининградка осудила 150 тысяч за упавшее на машину дерево

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Жительница Калининграда отсудила компенсацию ущерба за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В сентябре прошлого года женщина припарковала свой «Фольксваген» около детской областной стоматологической поликлиники и на ее машину упало дерево.

Суд установил, что согласно акту инженерно-геодезических изысканий упавший клен произрастал на земельном участке, переданном в бессрочное пользование поликлинике. Так что ответственность за вред, причиненный падением дерева, возлагается именно на учреждение, не обеспечившее надлежащих уход за зелеными насаждениями.

В результате с поликлиники было взыскано 152 тыс рублей.