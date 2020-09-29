Под Калининградом сбили 14-летнего велосипедиста

Во вторник днем на автодороге Калининград-Крылово (через Правдинск) сбили подростка на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги. 32-летний водитель «Фольксвагена» в нарушение Правил дорожного движения стал объезжать остановившийся поток машин около железнодорожного переезда по встречке и сбил 14-летнего велосипедиста, который двигался по своей полосе. В результате наезда подросток с травмами был госпитализирован, по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.