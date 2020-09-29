В школах Калининградской области открылись еще 42 «Точки роста»

Первые уроки в центрах цифрового и гуманитарного образования проводились одновременно по всей стране во вторник, 29 сентября. Всероссийский фестиваль открытия «Точек роста» прошел с участием Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Центры начали работу в рамках нацпроекта «Образование». Всего в России открылась 2 951 «Точка роста», из них 42 – в нашем регионе.

Министр образования Светлана Трусенева посетила центр в «Школе Будущего» поселка Большое Исаково. Здесь учащиеся, как и во всех других «Точках роста», смогут изучать технологию, информатику, ОБЖ на самом современном оборудовании. Все центры цифрового и гуманитарного образования получили цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-принтеры и технологическое оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи. Работу каждого центра будут обеспечивать руководитель центра и основной персонал – это педагоги по предметам, педагог дополнительного образования, педагог по шахматам, педагог-организатор.

- Точки роста» – это отличная возможность для школьников, где бы они ни жили: в городе или в сельской местности, получить доступное и качественное дополнительное образование и развить свои таланты, –отметила Светлана Трусенева.

В общей сложности благодаря «Точкам роста» дополнительными образовательными программами будут охвачены около 23 тысяч школьников Калининградской области.