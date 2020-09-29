В Калининградской области резко выросла оптовая цена на сахар

Об увеличении оптовой цены на сахар сразу 10 рублей пишет «РБК Калининград» со ссылкой на

заместителя генерального директора торговой сети «Спар-Калининград» Алексея Елаева. По его словам, рост прежде всего связан с тем, что производители сахара из России и стран ЕАЭС подняли стоимость своего продукта.

Елаев уточнил, что пока в магазинах остается сахар по старой цене, но новые партии будут продаваться «по другим ценам».

- Мы понимаем, что это существенное увеличение, мы будем удерживать цены, чтобы не было резкого скачка, - сказал представитель торговой сети.

Отметим, что сентябрьском росте цен на сахар сообщил и Росстат. По данным ведомства, в первую неделю месяца в 14 российских регионах сахарный песок подорожал более, чем на 2%.