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В Калининградской области резко выросла оптовая цена на сахар

Прибавка составила разом 10 рублей
Николай Литвинов
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Об увеличении оптовой цены на сахар сразу 10 рублей пишет «РБК Калининград» со ссылкой на

заместителя генерального директора торговой сети «Спар-Калининград» Алексея Елаева. По его словам, рост прежде всего связан с тем, что производители сахара из России и стран ЕАЭС подняли стоимость своего продукта.

Елаев уточнил, что пока в магазинах остается сахар по старой цене, но новые партии будут продаваться «по другим ценам».

- Мы понимаем, что это существенное увеличение, мы будем удерживать цены, чтобы не было резкого скачка, - сказал представитель торговой сети.

Отметим, что сентябрьском росте цен на сахар сообщил и Росстат. По данным ведомства, в первую неделю месяца в 14 российских регионах сахарный песок подорожал более, чем на 2%.