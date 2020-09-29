Калининградские гребцы академического стиля выиграли первенство Европы

В Белграде на трёхкилометровом гребном канале прошло первенство Европы по гребле. В соревнованиях выступили представители 27 государств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В состав юниорской сборной России были вызваны калининградцы Александр Ковальский и Владислав Ратушнюк. Один представляет региональный Центр спортивной подготовки сборных команд и областную спортивную школу олимпийского резерва по водным видам спорта, другой – муниципальную спортшколу Светловского городского округа.

Калининградцы гребли в отечественной парной лодке-четвёрке среди аналогичных 18 экипажей. Россияне успешно преодолели квалификацию и полуфинал. В решающем соперничестве на дистанции 2 тысячи метров российский квартет опередил ирландцев, чехов, белорусов, поляков и швейцарцев, финишировав за 6 минут 10,55 секунд. Ближайшие преследователи отстали на три секунды и более, то есть на целый корпус.