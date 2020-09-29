Калининградец украл с территории стройки кабель на 1 млн рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу электрокабеля стоимостью более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Катушка с кабелем пропала с территории строительной площадки на улице Артиллерийской.

В ходе расследования полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 27-летний местный житель. Злоумышленник уже сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное неустановленным лицам.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».