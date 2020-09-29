В Калининграде полицейские задержали мошенника, похищавшего телефоны у прохожих

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали уличного мошенника, похищавшего телефоны у прохожих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 26-летний мужчина подходил к прохожим и просил телефон, чтобы позвонить, а затем скрывался с чужими гаджетами. Ночью на улице Гражданской злоумышленник обратился к 40-летнему мужчине и попросил мобильник якобы с целью позвонить в скорую помощь. Изображая телефонный разговор, он усыпил бдительность владельца, после чего неожиданно сбежал. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В другом случае 46-летняя женщина отказала в просьбе незнакомцу, после чего он отобрал мобильник у потерпевшей и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали по месту проживания и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Один из телефонов был изъят.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам мошенничества и грабежей.