В Калининграде передали в суд дело об обороте наркотиков в крупном размере

Калининградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, мужчина выращивал по месту жительства коноплю, из которой изготавливал наркотическое средство и распространял на территории Калининградской области. В начале мая 2020 года злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 260 граммов частей наркосодержащих растений и более 200 граммов наркотиков.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Калининграда, - добавили в пресс-службе.