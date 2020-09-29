По делу об автокатастрофе под Калининградом провели 7 обысков, назначено три экспертизы

. Фото: Иван МАРКОВ

В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области рассказали о ходе расследования обстоятельств страшного ДТП, которое случилось в воскресенье на шоссе Калининград - Янтарный. Авария, в которой лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и грузовик-песковоз унесла жизни шести человек.

- В рамках расследования уголовного дела следствием проведено семь обысков, в том числе в офисах обоих транспортных компаний и по месту жительства их руководителей, в ходе которых изъята интересующая следствие документация, - сообщили в пресс-службе СК. - С участием следователей-криминалистов Главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации дополнительно осмотрены оба транспортных средства, участвовавшие в аварии, назначены автотехническая, медицинские, химическая судебные экспертизы.

Кроме того, допрошены пассажиры автобуса, способные с учетом состояния здоровья принимать участие в следственных действиях, и ряд очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Продолжается работа по установлению и допросу в качестве потерпевших близких родственников погибших в аварии.

Что касается выводов о причинах дорожно-транспортного происшествия, а также об обстоятельствах, ему предшествовавших, то следствие сможет их сделать только после выполнения полного комплекса следственных действий и получения заключения судебных экспертиз.

Напомним, в результате ДТП 33-летний водитель грузового автомобиля и пять пассажиров автобуса, включая 9-летнего ребенка, погибли на месте происшествия. Восемь человек, среди которых 17-летний подросток, госпитализированы в лечебные учреждения Калининграда с травмами различной степени тяжести, десять пострадавших проходят амбулаторное лечение, шести лицам медицинская помощь оказана на месте.

- В числе пострадавших (погибший мальчик и его родственники, находящиеся на стационарном лечении) - жители Камчатского края, - добавили в пресс-службе Следственного комитета.