В Зеленоградске двое мужчин вынесли металл с территории санатория

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В Зеленоградске двое неизвестных проникли на территорию санатория на улице Октябрьской и украли металлические комплектующие станка из хозпостройки.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленников спугнул сотрудник санатория – они убежали.
Получив сигнал о краже, сотрудники Росгвардии осмотрели близлежащую территорию. В одном из дворов увидели двух мужчин, которые тащили мешок.
«Заметив патрульный автомобиль, один из них попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии. В ходе осмотра в мешке были обнаружены металлические детали», - говорится в сообщении.
Задержанными оказались жители Неманского района, которые сознались в содеянном.