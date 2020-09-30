В Зеленоградске двое мужчин вынесли металл с территории санатория

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Зеленоградске двое неизвестных проникли на территорию санатория на улице Октябрьской и украли металлические комплектующие станка из хозпостройки.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленников спугнул сотрудник санатория – они убежали.

Получив сигнал о краже, сотрудники Росгвардии осмотрели близлежащую территорию. В одном из дворов увидели двух мужчин, которые тащили мешок.

«Заметив патрульный автомобиль, один из них попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии. В ходе осмотра в мешке были обнаружены металлические детали», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались жители Неманского района, которые сознались в содеянном.