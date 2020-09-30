Повторили рекорд: в Калининградской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции. Подобное количество новых случаев за сутки регистрировалось всего однажды - 2 июня. И еще обращает на себя внимание такой факт, что более 50 новых заболевших в течение трех суток подряд у нас еще не было.

Таким образом, общее количество заболевших с момента начала пандемии в нашем регионе составило 4387.

В целом по России за сутки выявлен 8481 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 170 случаев (25,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных случаев.