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Коронавирус Covid-19

Повторили рекорд: в Калининградской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса

Последний раз такой прирост наблюдался 2 июня
Кирилл Алексеев
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции. Подобное количество новых случаев за сутки регистрировалось всего однажды - 2 июня. И еще обращает на себя внимание такой факт, что более 50 новых заболевших в течение трех суток подряд у нас еще не было.

Таким образом, общее количество заболевших с момента начала пандемии в нашем регионе составило 4387.

В целом по России за сутки выявлен 8481 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 170 случаев (25,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных случаев.

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