Еще две школы, колледж, садик и магазины: где в Калининграде выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 54 новых случая коронавируса, что стало повторением рекорда 2 июня.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заразившихся - учащиеся школ №24 и №38, воспитанница детского сада №50 (группа временно закрыта), студенты Колледжа сервиса и туризма, БФУ имени Канта, учащаяся колледжа предпринимательства.

Кроме того, COVID-19 подтвердился у 12 пенсионеров, 9 неработающих и 27 работающих. Среди них:

- три работника образования;

- два медицинских работника,

- четверо сотрудников продовольственных и непродовольственных магазинов,

- двое служащих, два сотрудника промышленных предприятий,

- по одному работники пищевой промышленности , сектора ЖКХ, учреждения культуры, транспортного узла,

- десять человек работают в иных организациях.