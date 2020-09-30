В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 30 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 21-й улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет в Центральном районе на ул. Сестрорецкая 1-13, 6-8а, ул. Ю. Долгорукова 1-5, ул. 1-я Алтайская 11-27, 2-12, ул. 2-я Алтайская 1, ул. Механическая 3-5, 4, ул. Старш. серж. Карташова 4г, 7-49,53-69, ул. Макаренко 5-21, 2а-26, ул. Урицкого 19-27а, ул. Каблукова 15б, ул. Тихоокеанская 20-22, ул. Славянская 7-13, 6-18, ш. Балтийское 106,116.

До 18 часов свет отключен в этом же районе на ул. Косм. Леонова 20,27, и ул. Косм. Пацаева 4,5а,5-7,7а, б,8.

В Ленинградском районе до 18 часов электричества не будет на ул. Горького 203-203а (детская поликлиника №6), ул. Гайдара 101, 101а, 103, 105, 107, ул. Бахчисарайская 27-33, 24-26, ул. Дорожная 1-3, 17-33, 39-41, 24-28, ул. Зелёная 7, 10-18, ул. Нарвская 82, 84, 102, ул. Земельная 1-27,2,4,4 а, б,8, 8а К-2.

Холодное водоснабжение прекращено в Ленинградском районе до 14 часов на ул. Озерной 4. До 15:00 – на ул. Артиллерийской 48,50,52,54,56,56а,58,58а.

В Центральном районе вода отключена до 15 часов на ул. ул. Чкалова 29. До 17:00 – на ул. Белинского 55-63.

В Московском районе воды не будет до 15 часов в пер. Парковом 7,кор.-1. До 17:00 – на ул. Коммунистической 61,61а (д/с №114) и ул. Летней 50а.

Горячее водоснабжение до 15 часов приостановлено в Московском районе на Коммунистической 100а и ул. Летней 50а.