Приставы заставили калининградца погасить 80 тысяч рублей долга за электричество

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Житель Гвардейского района погасил задолженность за электричество после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал 80 тысяч рублей, однако не спешил платить за свет. Даже когда дом, в котором он проживал, отключили от электричества, он не стал погашать задолженность.

Приставы запретили ему выезд за пределы РФ, а также арестовали его счета. После этого мужчина незамедлительно погасил задолженность в полном объеме