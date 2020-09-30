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Приставы заставили калининградца погасить 80 тысяч рублей долга за электричество

Приставы запретили ему выезд за пределы РФ, а также арестовали его счета
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Гвардейского района погасил задолженность за электричество после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал 80 тысяч рублей, однако не спешил платить за свет. Даже когда дом, в котором он проживал, отключили от электричества, он не стал погашать задолженность.

Приставы запретили ему выезд за пределы РФ, а также арестовали его счета. После этого мужчина незамедлительно погасил задолженность в полном объеме