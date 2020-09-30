Клен ты мой упавший: за поврежденную машину калининградки ответят стоматологи

Больше года длился судебный процесс «жительница Калининграда против городской детской стоматологической поликлиники». Еще 17 сентября 2019-го на припаркованный у здания медучреждения «Фольксваген Поло» обрушился стоявший рядом клен. Восстановительный ремонт обошелся владелице авто в 111 496 рублей, и женщина твердо вознамерилась эти деньги вернуть, обратившись сначала к стоматологам. Но те платить от казались – так дело дошло до Ленинградского районного суда.

Подтвердив, что злополучное дерево произрастало на участке, принадлежавшем поликлинике, представители Фемиды пришли к выводу, что ответственность за вред, причиненный падением клена, должна быть возложена именно на ответчика. Который не обеспечил надлежащий уход за зелеными насаждениями и своевременно не выявил среди них подлежащие вырубке.

Таким образом, было решено взыскать с ГБУ Здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника» в пользу автомобилистки пресловутые 111 496 рублей в счет возмещения ущерба. Но этим дело не ограничилось. Стоматологам придется оплатить еще расходы на услуги юристов и экспертов, возместить расходы на получение необходимых документов, на эвакуацию автомобиля и инженерно-геодезические изыскания, а также госпошлину. Итого вышло ровно 152 064 рубля 09 копеек.