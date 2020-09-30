Построенный в Калининграде военный корабль прервал ходовые испытания после вспышки коронавируса на борту

. Фото: архив ПСЗ «Янтарь»

В Калининград вернулся построенный на ПСЗ «Янтарь» БДК «Петр Моргунов», проводивший ходовые испытания в море. На борту обнаружена вспышка коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

«На борту было 219 членов экипажа, у 41 из них положительный результат лабораторного исследования на COVID-19, - отметили в оперштабе. - 40 человек госпитализированы в инфекционные стационары, 1 находится на самоизоляции дома».

Остальные члены экипажа изолированы на судне. При первых проявлениях симптомов они будут также госпитализированы.