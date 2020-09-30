Молодой калининградец за день угнал две машины

В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли двойной угон. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне в полицию поступило сообщение, что от дома на улице А. Невского пропал микроавтобус «Фольксваген». Вскоре машину обнаружили на улице Левитана.

Позже поступило сообщение об угоне еще одного «Фольксвагена» с неохраняемой парковки по улице Левитана. Брошенный автомобиль обнаружили сотрудники полиции на улице Краснокаменной.

Оперативники управления уголовного розыска по горячим следам установили личность угонщика. Им оказался 21-летний ранее судимый калининградец.

«Молодой человек пояснил, что первый автомобиль он угнал с целью навестить свою подругу. Выйдя от девушки, парень обнаружил, что в автомобиле закончилось топливо, поэтому он обратил внимание на ещё один автомобиль. На угнанной машине злоумышленник доехал до места жительства, где и бросил машину», - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело за угон, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.