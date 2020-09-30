В Гусеве приезжий из Курганской области пытался изнасиловать пенсионерку

Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил в отношении 44-летнего гастарбайтера, приехавшего к нам из Курганской области, уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей».

Ранее уже судимый за кражу и угрозу убийством курганец утром 19 сентября напал на 62-летнюю жительницу города Гусев, которая шла на работу. Угрожая лишить женщину жизни, преступник попытался ее изнасиловать, а затем совершил в отношении потерпевшей, как пишут в полицейских протоколах, «насильственные действия сексуального характера».

После этого насильник скрылся, но в течение всего суток был задержан в результате грамотных и слаженных действий следователей СКР и оперативников уголовного розыска МО МВД России «Гусевский».

- Мужчине предъявлено обвинение, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. – Свою вину в совершенных преступлениях он признал частично. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Гусевским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий.