Убийство отца калининградка хотела выдать за суицид

Гурьевский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области передал для рассмотрения в суде уголовное дело 41-летней жительницы поселка Октябрьское Полесского района. Женщина обвиняется в убийстве собственного отца.

Все случилось в последний день апреля, когда пьяная сельчанка, поссорившись с родителем, схватила кухонный нож и вонзила его 64-летнему мужчине в грудь. Убедившись, что папа не дышит, дама переложила клинок в его руку, чтобы инсценировать самоубийство. И вызвала полицию.

Однако, когда правоохранители прибыли и начали осматривать место происшествия, отцеубийца не выдержала и призналась в содеянном. Свои показания она подтвердила и по ходу следствия. Остается лишь в третий раз сделать это в предстоящем судебном разбирательстве.