Калининградец украл деньги, отложенные на свадьбу

В поселке Взморье Светловского городского округа посетитель продуктового магазина, расплачиваясь за покупки, забыл на прилавке барсетку. Оплошность особенно досадная оттого, что внутри сумочки были не только документы, но и 105 тысяч рублей наличными, которые мужчина планировал потратить на собственную свадьбу.

Оперативники светловского угрозыска помогли опростоволосившемуся жениху, просмотрев записи камер видеонаблюдения торгового зала. На кадрах оказался запечатлен какой-то мужик, который и увел бесхозную вещь, не сделав ни малейшей попытки разыскать ее законного хозяина. Оставалось лишь установить личность вора, что и было сделано.

- Установлено, что ранее не судимый 41-летний житель Калининграда успел потратить практически все похищенные деньги, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – На них он приобрел стройматериалы для затеянного ремонта. А вот документы полицейским удалось изъять.

Теперь один из участников этой истории сушит сухари, готовясь отбыть за решетку на срок до 5 лет. А другой опять собирает деньги на торжественное бракосочетание.