В Калининградской области планируют выпускать компоненты для солнечных электростанций

В Калининградской области планируют наладить производство фотовольтаической продукции для солнечных электростанций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект будет реализовывать дочерняя компания холдинга «Реам менеджмент» – EnCORE. Технологическим партнёром выступает входящая в холдинг группа компаний «Хевел», владеющая первым в России заводом по производству солнечных батарей.

Промышленный комплекс может выпускать кремниевые пластины мощностью 1 ГВт в год и фотоэлектрические преобразователи мощностью 1 ГВт в год. Вся продукция предприятия будет поставляться на экспорт. Проект предусматривает создание, ориентировочно, 750 новых рабочих мест, к 2025 году их количество может возрасти до 1 150 человек.

«Приход в Калининградскую область такого крупного инвестора является важным показателем привлекательности нашей территории и созданной в регионе инфраструктуры поддержки бизнеса. Уверен, что условия размещения в индустриальных парках, удобная для экспорта логистика эксклавной территории позволит компании успешно реализовать здесь свой новый проект, – заявил губернатор Антон Алиханов.