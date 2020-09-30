В районе ул. Артиллерийской в Калининграде построят детсад на 185 мест

Городские власти получили разрешение на строительство дополнительного корпуса детсада №125 на ул. Мариенко. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 185 детей, из них 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах, которые будут располагаться на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Новый детский сад рассчитан на 185 детей, из них 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах, которые будут располагаться на первом этаже. Новый корпус – это самостоятельное здание, здесь абсолютно автономное инженерное обеспечение, свой пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, кладовые и подсобные помещения, пост охраны, оснащенный видеодомофоном и технические помещения. Корпус будет оборудован лифтом, предусмотрено устройство пандуса и навес для колясок», – рассказал председатель комитета территориального развития Артур Крупин.

Строительство детсада рассчитано на 2020-2021 годы.