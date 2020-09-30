В Калининграде отметили 75-ю годовщину открытия памятника 1200 воинам-гвардейцам

. Фото: Правительство Калининградской области

«Памятник гвардейцам, павшим при штурме города и крепости Кенигсберг в 1945 году» был создан меньше, чем за четыре месяца. Он стал первым в стране монументом, который был возведён в честь павших военных в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония открытия состоялась 30 сентября 1945 года.

Памятник героям-гвардейцам выполнен из гранита в виде пятигранного обелиска, который обвивают семь каменных поясов с эпитафиями. Высота обелиска составляет 26 метров. Основание выполнено в форме пятиконечной звезды. В 1946 году на флангах мемориального комплекса были установлены скульптурные группы «Штурм» и «Победа», а 9 мая 1960 года у подножия обелиска был зажжён Вечный огонь.

В торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине, приняли участие первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Калининградской области Алексей Родин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, министр по культуре и туризму области, председатель регионального отделения РВИО Андрей Ермак, председатель Калининградского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Быченков. Также присутствовали ветераны, представители научного и музейного сообщества.

– Для каждого калининградца этот памятник имеет особое значение и его 75-летний юбилей – это прекрасный шанс еще раз задуматься о значимости той Великой Победы, которую принесли нам наши деды и прадеды. Значимость исторической памяти, военно-мемориальной работы невозможно переоценить, - отметил Алексей Родин.

Участники памятного мероприятия почтили минутой молчания павших при штурме Кёнигсберга и в Великой Отечественной войне советских воинов и возложили цветы к монументу.