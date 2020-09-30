В Калининградской области семьям детей-бабочек вручили сертификаты на 852 тысячи рублей

«Бабочками» называют людей, больных буллезным эпидермолизом, метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крылом этого насекомого. Заболевание на сегодняшний день неизлечимо. Но вовремя поставленный диагноз и правильный уход с применением специальных перевязочных средств позволяют избавить ребёнка от страданий и обеспечить ему нормальную жизнь.

В этом году к губернатору Антону Алиханову обратился фонд «Дети-бабочки» с просьбой помочь семьям, где воспитываются ребята с заболеванием. Как сообщает пресс-служба правительства, по поручению главы региона были внесены изменения в Социальный кодекс Калининградской области.

В нашем регионе проживает три семьи, в которых воспитываются 4 ребенка-инвалида, страдающих буллезным эпидермолизом. Мамам юных калининградцев министр социальной политики Анжелика Майстер вручила сертификаты номиналом около 852,5 тысячи рублей на самостоятельное приобретение перевязочных средств и средств ухода за счет областного бюджета.

- Благотворительные фонды – наши верные союзники в помощи детям. Благодаря их работе мы узнали, что в регионе есть такие нуждающиеся семьи. В наших силах поддержать родителей, детей, помочь им в закупке дорогостоящих средств. Средства уже заложены на несколько лет, – подчеркнула министр.

Председатель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что впервые так быстро власти отреагировали на письмо о поддержке.