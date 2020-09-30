Алиханов: Новых ограничений в школах, садиках и вузах не будет

Как сообщил сегодня, 30 сентября, после заседания оперативного штаба Антон Алиханов, заболеваемость среди преподавателей и учащихся вузов, школ и дошкольных "на такая высокая, как можно было ожидать" и составляет 13,9%.

- Из этого мы делаем вывод, что принимать какие-то новые ограничительные меры не нужно, - заявил губернатор.

Единственное новшество - вводится обязательное ношение масок сотрудниками и преподавателями в средних образовательных учреждениях вне классов.

- Уроки они могут вести без масок, - уточнил губернатор. - Но есть случаи, когда преподаватели заражают друг друга в учительских, из-за чего и вводится новое требование.