В Калининграде снова вводятся ограничения в работе баров, кафе и ресторанов

Рост случаев заражения коронавирусом вынудил региональные власти вновь вести ограничения в работе общепита. Как сообщил на сегодняшнем брифинге губернатор Антон Алиханов, вводится запрет на организацию банкетов, свадеб, корпоративов и других мероприятий с участием большого количества людей.

- Это не относится к театрами и концертным площадкам, - уточнил глава региона.

В кафе, барах и ресторанах будет ограничено число посетителей. Теперь за столом могут находиться не более четырех человек, а сами столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга.