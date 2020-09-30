В Калининград поступило 42 дозы вакцины от коронавируса

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В Калининград поступила тестовая партия вакцины от коронавируса. Об этом рассказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура в среду, 30 сентября.

- Нам поступило 42 дозы вакцины. Проводятся клинические испытания данной вакцины. Пока отрабатывается вопрос маршрутизации этой вакцины, потому что она требует соответствующей холодовой цепи и здесь все эти 42 дозы проверяются: как правильно будут сработаны именно условия холодовой цепи, - сказала Елена Бабура.

Она также отметила, что вакцинации населения не будет до момента поступления партии вакцины в регион. Медики ждут.

СПРАВКА «КП»

Холодовая цепь - это бесперебойно функционирующая система, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортирования вакцин и других иммунобиологических препаратов на всех этапах пути их следования от предприятия-изготовителя до вакцинируемого.