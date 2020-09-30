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Будут штрафы: в Калининградской области ужесточается масочный режим

Новые меры связаны с ростом числа заразившихся коронавирусом
Николай Литвинов
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Антон Алиханов.

Антон Алиханов.

Фото: Александр КАТЕРУША

Об ужесточении масочного режима сегодня объявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. С 1 октября вводится запрет на нахождение без масок в торговых организациях, на рынках, в транспорте, МФЦ, почтовых отделениях и отделениях банков, медицинских организациях в ожидании приема и иных помещениях по оказанию услуг населению.

Губернатор напомнил, что рейды по выявлению нарушителей масочного режима продолжаются и будут продолжаться дальше. За отсутствие маски будет выписан штраф.