Вход зрителей на матчи «Балтики» в Калининграде могут запретить

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Губернатор Антон Алиханов раскритиковал меры «коронавирусной» безопасности на домашних матчах «Балтики». По слова главы региона, есть вопросы по соблюдению социального дистанцирования и масочного режима.

Сегодня оперативный штаб принял решение о том, что спортивные мероприятия в Калининградской области будут проходить без зрителей. Для «Балтики» и волейбольного «Локомотива» пока сделали исключение, хотя количество болельщиков на трибунах на ближайших матчах будет меньше, чем прежде.

- Если организация не улучшится, эти игры будут последними со зрителями, - пригрозил губернатор.