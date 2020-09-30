В Калининграде 95-летнего основателя мусульманской общины наградили орденом

Хакима Биктеева наградили дома. Фото: Правительство Калининградской области

Орденом «За заслуги перед Калининградской областью» наградили в среду, 30 сентября, участника штурма Кенигсберга, основателя религиозной организации мусульман в регионе, 95-летнего Хакима Биктеева. Как сообщает пресс-служба областного правительства, церемония прошла дома у фронтовика.

Хаким Исмаилович Биктеев долгие годы возглавлял мусульманскую организацию в Калининградской области.

В 1945 году герой был работником военной комендатуры города-крепости Кенигсберг. Жить остался в Калининграде.