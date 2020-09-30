В Калининграде телефонные мошенники украли у машиниста 970 тысяч рублей

От рук телефонных мошенников пострадал 57-летний машинист энергетической компани. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка и убелили калининградца снять 970 тысяч рублей и перевести на свои счета. Потерпевший думал, что проводит транзакции для сохранения денег, потому что неизвестные якобы пытаются завладеть его сбережениями, оформляя кредит.

- Мужчина через банкомат в отделении банка в течение нескольких часов обналичивал и переводил преступникам деньги. Только на следующие сутки он понял, что был обманут и обратился в полицию, - сообщили в областном УМВД.

Сейчас ведется розыск подозреваемых.