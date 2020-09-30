В Гвардейском районе продолжаются поиски женщины, которая заблудилась в лесу два месяца назад

Полиция продолжает поиски Светланы Микалаускене 1978 года рождения, которая 15 июля ушла в лес вблизи поселка Березовка Гвардейского района. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у пропавшей есть особые приметы: шрам внизу живота после операции, на теле имеются пятна от псориаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Микалаускене, убедительно просят сообщить в МО МВД России «Гвардейский» по телефонам: 8 (40159) 3-22-02, 3-28-23.