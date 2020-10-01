В Калининграде подорожал проезд в общественном транспорте

. Фото: Александр Подгорчук

С сегодняшнего дня, 1 октября, платить за проезд в общественном транспорте Калининграда придется больше. Билет в муниципальном автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 28 рублей (вместо прежних 24-х), в маршрутке - 30 рублей (вместо 26-ти).

Сэкономить смогут обладатели карт «Волна Балтики». При оплате с их помощью проезд в автобусах и электротранспорте обойдется в 25 рублей, в маршрутках - в 27 рублей. Если по каким-либо причинам ваша карта окажется в стоп-листе и не получится совершить платеж, можно будет проехать вообще бесплатно.

Еще один способ платить меньше - передвигаться по Калининграду на междугородних автобусах, если, конечно, их маршрут совпадает с вашим. Стоимость проезда в пределах городской черты составит 25 рублей даже без «Волны Балтики» (пока что у перевозчиков нет программного обеспечения).

Кстати, с 25 сентября значительно увеличилось количество точек, где можно купить «Волну Балтики». Теперь их больше сотни, включая магазины «Спар», «Семья», павильоны «Добрые вести», «Печать», «Пресса» и отделения «Почты России».