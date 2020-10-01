В Калининграде разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из Музея Мирового океана и пропала

Екатерина Староверова. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция начала поиски 16-летней Екатерины Староверовой, которая 30 сентября около 13 часов ушла из Музея Мирового океана. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы Екатерины: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 156 см, волосы черные, ниже плеч. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, девушка была одета в черный спортивный костюм с белыми полосками. При себе у нее был рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины, просят сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 554-502, 8(4012) 554-503 или 02.