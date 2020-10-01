Алиханов рассказал о калининградцах с COVID-19, которые занимаются самолечением

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусом в образовательных и в воспитательных учреждениях. Причиной этих случаев, а также причиной того, что одиночные заболевания превращаются во вспышки и заражаются несколько человек, губернатор Антон Алиханов назвал самолечение калининградцев.

- Люди, которые начинают плохо себя чувствовать, у которых как-то начинает проявляться коронавирусная инфекция в виде респираторного заболевания, иногда сопровождающегося температурой, иногда нет, не сообщают об этом. Они не покидают рабочих мест и не обращаются к врачу, - говорит глава региона. - Все они способствуют распространению инфекции, занимаются самолечением, сбивают температуру. Выпьют какой-нибудь «Колдрекс» и чувствуют себя хорошо день-два, а потом оказывается, что их состояние серьезно ухудшается и нам приходится уже заниматься госпитализацией. И за это время, пока они вроде как неплохо себя чувствовали, они успевают заразить достаточно большое количество людей внутри своих коллективов.

Напомним, последние дни в Калининградской были беспрецедентными с момента начала пандемии. Впервые в течение трех суток фиксировалось более 50 заболевших, а в среду, 30 сентября, мы повторили антирекорд, поставленный 2 июня, - было выявлено 54 случая ковида.