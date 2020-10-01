Жителя Зеленоградска будут судить за хранение марихуаны и экстракта маковой соломы

. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске будут судить местного жителя, который незаконно хранил наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В августе прошлого года 46-летний мужчина переработал коноплю и сделал из нее марихуану, всего 17,7 гр. Наркотики были обнаружены в ходе проведения осмотра его квартиры. Там же оперативники нашли две бутылки, в которых находился экстракт маковой соломы.

Расследование уголовного дела окончено и направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу.