Калининград вошел в топ-5 городов для отдыха во время школьных каникул

. Фото: Александр КАТЕРУША

Доля учащихся, которые полетят куда-то отдыхать в дни расширенных школьных каникул с 5 по 18 октября, выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 городов для отдыха школьников вошел и Калининград. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, который изучил спрос на авиабилеты.

По данным центра, самыми востребованными авианаправлениями по России из Москвы на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

На четвертом месте Калининград, пятую позицию занимает Санкт-Петербург.

Отмечается, что средний чек за билеты Москва – Калининград (туда-обратно) составил 6620 рублей.