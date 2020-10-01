Калининградская полиция объявила в розыск пропавшую 16-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Екатерину Староверову, проживающую в Советске. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне, около 13 часов она ушла из музея мирового океана и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 156 см, волосы черные, ниже плеч.

Была одета: черный спортивный костюм с белыми полосками. При себе имела рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 554-502, 8(4012) 554-503 или 02.