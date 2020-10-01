На ул. Красной в Калининграде построили детсад на 450 мест

В Калининграде построили новый корпус детсада №27 на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 2 до 7 лет. В проекте предусмотрено все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории.

На первом этаже детского сада разместился пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем – административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса расположены групповые ячейки. Для связи между этажами оборудованы лифты.

По периметру всей территории обустроена зеленая зона, отделяющая детский сад-школу деревьями и кустарниками от проезжей части улиц Псковской и Красной. Также были обустроены подъездные пути.