В Калининграде музейный центр железной дороги открыл бесплатную выставку

. Фото: Пресс-служба КЖД

Музейный центр Калининградской железной дороги открыл для посетителей новую экспозицию. Как сообщает пресс-служба КЖД,

в экспозиции – раритетные экспонаты, рассказывающие о разных событиях в истории Калининградской железной дороги в период с 1945 года по настоящее время.

В витринах: командировочное удостоверение в Кенигсберг за апрель 1945 года, средства связи 40-50-х годов, личные вещи переселенцев, билеты на пригородные поезда, подстаканники из поезда «Янтарь», железнодорожные фонари и другое.

Выставка находится в новом здании Центра рядом с открытой музейной площадкой.

Посетить Центр можно бесплатно, как в составе групп, так и индивидуально. Запись на экскурсии по тел. 58-76-56.