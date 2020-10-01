Калининградские регбисты выиграла чемпионат СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Сборная Калининградской области по регби-7 выиграла чемпионат СЗФО. Соревнования проводились в Великом Новгороде.

Калининградскую область представил регби-клуб «Балтийский шторм». Команда, составленная преимущественно из воспитанников региональной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта и областного училища олимпийского резерва, выиграла пять матчей из пяти возможных. Заработали 177 очков и пропустили в свою зачётную зону только две попытки по пять баллов.

Обыграв на квалификационном этапе команды «Северный флот» из Архангельска, «Варяг» из Великого Новгорода и «Приморец» из Санкт-Петербурга со счётом 24:5, 33:5 и 38:0, подопечные Вячеслава Кобзева и Елены Даниленко не испытали проблем и в стадии плей-офф.

Ещё раз переиграв североморцев, но уже в полуфинале и со счётом 48:0, калининградцы выиграли матч за первое место у новгородского «Варяга» со счётом 24:0. Лучшим игроком нашей сборной признали капитана Мирсобиржона Ибрагимова, в прошлом году вызывавшегося под знамёна юниорской национальной команды России по регби-7.

Победа в Великом Новгороде позволила «Балтийскому шторму» квалифицироваться на финал Кубка России, который в ноябре должен состояться в Сочи. Там сыграют шесть победителей зональных чемпионатов и десять команд российской регбийной Премьер-лиги.