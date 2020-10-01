В Калининграде задержан наркодилер-рецидивист, сбывавший героин и «соль»

В Калининграде задержали жителя Черняховска, сбывавшего наркотики вблизи вокзалов и станций. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

29-летний наркодилер-рецидивист перед задержанием в своем автомобиле расфасовывал запрещенную «синтетику» на условные дозы для дальнейшего сбыта на территории области. В ходе досмотра у него обнаружили героин и N-метилэфидрона, известный как «соль». Наркотики он сбывал через «закладки», в том числе вблизи объектов железнодорожного транспорта.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», ему грозит до 20 лет лишения свободы.