Полиция разгромила нарковечеринку в арт-пространстве на Правой Набережной в Калининграде

В Калининграде полицейские прервали нарковечеринку в арт-пространстве на Правой Набережной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Операция была поведена при соловой поддержке бойцов спецназа «Гром».

«В зале находилось около 150 отдыхающих, каждый из которых был проверен на состояние опьянения. В результате, было составлено 18 протоколов за отказ от прохождения медосвидетельствования, еще по троим участникам вечеринки будет принято процессуальное решение после получения данных их медицинского освидетельствования», - отметили в пресс-службе УМВД.

Кроме того, на танцполе полицейские обнаружили пакетики с порошкообразным веществом, которое было направлено на экспертизу, а в подсобном помещении – предмет, конструктивно схожий с винтовкой с оптическим прицелом времен Великой Отечественной войны.

По данным фактам, а также в отношении 45-летнего организатора вечеринки, полицейские проводят проверку. Деятельность развлекательного заведения прекращена.