В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 1 октября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на Советский пр-т 186-192, 186а, 188б, 190б, 192а.

До 18 часов электричество отключено на ул. Емельянова 136-152, 150а, 154а, 133, 137, 139, 141, 145. ул. Львовская 7-33, 2-6, 10-24, 18а, 24а 26а, ул. Карпатская 1-27, 2-24, пер. Львовский 1-9, 2-10, 3-й Ржевский пер. 1-7, 1а, 1б, 1в, 1г, 11- 21, ул. Краснопресненская 2-26, 30, ул. Измаильская 9, 11, 21, 24.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Артиллерийская 35а, ул. Куйбышева 95.